Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss mit Pedelec unterwegs - Beinahe-Kollision mit Streifenwagen

Suhl (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch gegen 00:25 Uhr einen 57-jährigen Pedelec-Fahrer in der Bahnhofstraße in Suhl.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem unbeleuchteten Pedelec unterwegs. Zudem befand sich eine weitere Person auf dem Fahrrad. Beim Befahren der Straße übersah der Fahrer einen beleuchteten und vorfahrtsberechtigten Funkstreifenwagen, sodass es beinahe zu einer Kollision kam.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Methamphetamin. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Präventionshinweis der Polizei:

Auch für Fahrer von Fahrrädern und Pedelecs gilt: Wer unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem ist auf eine vorschriftsmäßige Beleuchtung zu achten. Gerade in den Abend- und Nachtstunden können mangelnde Sichtbarkeit und eingeschränkte Reaktionsfähigkeit schwerwiegende Folgen haben.

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