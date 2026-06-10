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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mitarbeiterin bei Streit um Pfandflaschen verletzt

Suhl (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl.

Ein 40-jähriger Mann wollte zwei Pfandflaschen an einem Rückgabeautomaten abgeben. Nachdem lediglich eine Flasche vom Automaten erkannt wurde, verlangte er von einer Mitarbeiterin die Auszahlung des Pfandbetrages für beide Flaschen. Die Angestellte lehnte dies ab.

Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs beleidigte der Mann die Mitarbeiterin und stieß sie schließlich zu Boden. Die Frau erlitt dabei Schürfwunden am rechten Ellenbogen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Gegen den Tatverdächtigen, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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