Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeikontrolle führt zur Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts

Suhl (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr zwei Personen in der Gothaer Straße in Suhl. Während der Kontrolle entfernte sich eine 30-jährige Frau plötzlich vom Kontrollort, konnte jedoch nach kurzer Nacheile durch einen Polizeibeamten gestellt werden.

Der 32-jährige Begleiter erklärte sich mit einer freiwilligen Nachschau seines Rucksacks einverstanden. Dabei fanden die Beamten mehrere Zier- und Dekorationswaffen aus Messing sowie einen Harnisch. Die Gegenstände wurden zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Der Mann gab an, die Gegenstände vom Sperrmüll mitgenommen zu haben, um diese weiterzuverkaufen. Hinweise auf weiteres mutmaßliches Diebesgut ergaben sich nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände aufgenommen.

Präventionshinweis der Polizei:

Beim Erwerb oder Weiterverkauf gebrauchter Gegenstände sollte stets auf deren nachvollziehbare Herkunft geachtet werden. Wer Sachen unbekannter Herkunft ankauft oder veräußert, riskiert, unbeabsichtigt mit Diebesgut in Berührung zu kommen. Verdächtige Feststellungen sollten der Polizei gemeldet werden.

Die Ermittlungen dauern an.

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