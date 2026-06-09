Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerverschlag

Suhl (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Freitagvormittag bis Montagmorgen gewaltsam einen Kellerverschlag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kornbergstraße in Suhl. Sie entwendeten ein nochmal extra gesichertes graues Klapp-Pedelec der Marke "Victoria" sowie weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0141297/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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