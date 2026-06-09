Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack aus Transporter geklaut

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 19:15 Uhr, und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Rucksack aus einem in der Straße "An der Hasel" in Suhl geparkten Transporters der Marke "Renault". In dem Rucksack befanden sich unter anderem 45 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente wie der Personalausweis, der Führerschein und die Bankkarte des Geschädigten. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0141198/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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