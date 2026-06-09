PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack aus Transporter geklaut

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 19:15 Uhr, und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Rucksack aus einem in der Straße "An der Hasel" in Suhl geparkten Transporters der Marke "Renault". In dem Rucksack befanden sich unter anderem 45 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente wie der Personalausweis, der Führerschein und die Bankkarte des Geschädigten. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0141198/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 07:26

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Gartenhütte zerstört"

    Suhl (ots) - Die Brandortuntersuchung durch die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass eine technische Ursache an der Verkabelung zu dem Brand in der Gartenhütte in der Gartenanlage "Am Himmelreich" in Suhl geführt hatte. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung schlossen die Kriminalpolizisten aus. An der Hütte entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:34

    LPI-SHL: Scheiben zerstört

    Schmalkalden (ots) - Sonntagnachmittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen an einem Bushäuschen in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden zwei eingeschlagene Glasscheiben fest. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Seit Ende Mai kam es in Schmalkalden zu mehreren Sachbeschädigungen/Zerstörung von Glasscheiben - unter anderem im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Straße "Steinerne Wiese" am 03.06.2026 gegen 01:30 ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:09

    LPI-SHL: Einbruch ins Sportlerheim

    Ritschenhausen (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 22:45 Uhr, bis Sonntagvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim in der Neubrunner Straße in Ritschenhausen ein. Im Inneren entwendeten der/die Einbrecher Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren