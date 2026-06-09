LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Gartenhütte zerstört"
Suhl (ots)
Die Brandortuntersuchung durch die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass eine technische Ursache an der Verkabelung zu dem Brand in der Gartenhütte in der Gartenanlage "Am Himmelreich" in Suhl geführt hatte. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung schlossen die Kriminalpolizisten aus. An der Hütte entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell