Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben zerstört

Schmalkalden (ots)

Sonntagnachmittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen an einem Bushäuschen in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden zwei eingeschlagene Glasscheiben fest. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Seit Ende Mai kam es in Schmalkalden zu mehreren Sachbeschädigungen/Zerstörung von Glasscheiben - unter anderem im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Straße "Steinerne Wiese" am 03.06.2026 gegen 01:30 Uhr oder dem Bushäuschen in der Westendstraße (s. Pressemitteilung vom 03.06.2026 "Glasscheibe eingeschlagen"). Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung in der Straße "Pfaffenwiese" nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0140677/2026 entgegen. Auch weitere Zeugenhinweise zu den anderen Fällen von Sachbeschädigung werden unter der Telefonnummer erbeten.

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