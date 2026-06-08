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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben zerstört

Schmalkalden (ots)

Sonntagnachmittag stellten Beamte der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen an einem Bushäuschen in der Straße 
"Pfaffenwiese" in Schmalkalden zwei eingeschlagene Glasscheiben fest.
Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Seit Ende Mai kam es in Schmalkalden zu mehreren 
Sachbeschädigungen/Zerstörung von Glasscheiben - unter anderem im 
Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Straße "Steinerne Wiese"
am 03.06.2026 gegen 01:30 Uhr oder dem Bushäuschen in der 
Westendstraße (s. Pressemitteilung vom 03.06.2026 "Glasscheibe 
eingeschlagen"). Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.
Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung in der Straße 
"Pfaffenwiese" nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen 
unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des 
Aktenzeichens 0140677/2026 entgegen. Auch weitere Zeugenhinweise zu 
den anderen Fällen von Sachbeschädigung werden unter der 
Telefonnummer erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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