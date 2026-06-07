LPI-SHL: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel
Suhl (ots)
Am 05.06.2026, gegen 10.45 Uhr wird eine 21jährige Frau aus Suhl sowie der von ihr geführte Pkw Opel in der Großen Beerbergstraße in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest verlief positiv, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst wurde.
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