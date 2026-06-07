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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Suhl (ots)

Am 05.06.2026, gegen 10.45 Uhr wird eine 21jährige Frau aus Suhl sowie der von ihr geführte Pkw Opel in der Großen Beerbergstraße in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest verlief positiv, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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