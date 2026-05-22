Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitente Hausbesetzer

Wasungen (ots)

In Wasungen rief eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung eines Mietshauses die Polizei, als sie Donnerstagabend (21.05.2026) gegen 18:30 Uhr einen Mann und eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Peterskirche feststellte, welche dort nicht wohnhaft waren. Anstatt auf die entsprechende Aufforderung der Verantwortlichen, das Gebäude zu verlassen, zu reagieren, bedrohten und beleidigten die beiden amtsbekannten Personen die Frau. Erst als die Polizei eintraf, nahmen sie ihr Hab und Gut und befolgten den Platzverweis. Wenige Stunden später jedoch traten die beiden Personen erneut in Erscheinung, indem sie in einer Scheune am Bahnhof in Wasungen ihr Quartier bezogen. Auch dies war jedoch nicht legitim, sodass die Polizei abermals auf den Plan gerufen wurde. Nachdem diese den beiden Wohnungslosen auch hier einen Platzverweis erteilen musste, wurde jedoch nicht Folge geleistet. Die 26-Jährige war derart erzürnt, dass sie auf die Polizisten laut schimpfend zuging und eine Beamtin trat. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Hierbei versuchte ihr 39-jähriger Begleiter, die Maßnahme zu stören und die Fesselung zu verhindern und musste ebenfalls gefesselt werden. Für beide Personen endete die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei und mit einigen Strafanzeigen im Gepäck.

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