PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitente Hausbesetzer

Wasungen (ots)

In Wasungen rief eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung eines Mietshauses die Polizei, als sie Donnerstagabend (21.05.2026) gegen 18:30 Uhr einen Mann und eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Peterskirche feststellte, welche dort nicht wohnhaft waren. Anstatt auf die entsprechende Aufforderung der Verantwortlichen, das Gebäude zu verlassen, zu reagieren, bedrohten und beleidigten die beiden amtsbekannten Personen die Frau. Erst als die Polizei eintraf, nahmen sie ihr Hab und Gut und befolgten den Platzverweis. Wenige Stunden später jedoch traten die beiden Personen erneut in Erscheinung, indem sie in einer Scheune am Bahnhof in Wasungen ihr Quartier bezogen. Auch dies war jedoch nicht legitim, sodass die Polizei abermals auf den Plan gerufen wurde. Nachdem diese den beiden Wohnungslosen auch hier einen Platzverweis erteilen musste, wurde jedoch nicht Folge geleistet. Die 26-Jährige war derart erzürnt, dass sie auf die Polizisten laut schimpfend zuging und eine Beamtin trat. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Hierbei versuchte ihr 39-jähriger Begleiter, die Maßnahme zu stören und die Fesselung zu verhindern und musste ebenfalls gefesselt werden. Für beide Personen endete die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei und mit einigen Strafanzeigen im Gepäck.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 14:43

    LPI-SHL: Mit Drogen und Alkohol vor der Polizei geflohen

    Floh-Seligenthal (ots) - Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, fiel einer Polizeistreife in der Ortslage von Seligenthal gegen 21:15 Uhr ein PKW aus dem Bereich Gotha auf, welchen die Beamten kontrollieren wollten. Als der Fahrer dies bemerkte, gab er plötzlich Gas. Durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und über mehrere Straßenzüge versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete dabei sämtliche ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:39

    LPI-SHL: Rauchentwicklung durch illegale Müllverbrennung ausgelöst

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Eine gemeldete Rauchentwicklung in Rotterode führte am Donnerstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Männer ein Feuer entfacht hatten, bei dem unerlaubt Müll verbrannt wurde. Die Polizei Suhl leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierte die zuständige Behörde zur ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:35

    LPI-SHL: Lieferfahrer beschädigt Grundstückstreppe - Verdacht auf Drogenkonsum

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein 19-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes beschädigte am Donnerstagabend beim Rangieren in Steinbach-Hallenberg eine Grundstückstreppe sowie den von ihm geführten Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Treppe eines Grundstückes auf, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Während ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren