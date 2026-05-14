Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notrufmißbrauch

Brotterode (ots)

Am Freitagmittag wählte ein polizeilich bestens bekannter Einwohner von Brotterode zwischen 11:40 und 13:15 Uhr etwa 25 mal den polizeilichen Notruf, ohne in einer tatsächlichen Notsituation gewesen zu sein. 2 Mal mussten ihn Kollegen der Polizeiinspektion Schmalkalden -Meiningen aufsuchen. Beim 1. Besuch konnte sich der 71jährige Anrufer vermutlich auf Grund seiner starken Alkohlisierung gar nicht mehr daran erinnern, den Notruf gewählt zu haben. Bei 2. Versuch etwa 1 Stunde später gab er dann kleinlaut zu, mit seiner Unordnung zu Hause nicht mehr klar zu kommen und Hilfe beim Aufräumen zu benötigen. Leider konnten ihm die Beamten auch nicht bei der Beseitigung des Chaos helfen, da sie gegen ihn eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauch fertigen mussten.

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