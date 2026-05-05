Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Eisfeld (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 44-jährigen E-Bike-Fahrer in Eisfeld. Aufgrund baulicher leistungssteigernder Veränderungen am Fahrzeug wären eine Fahrerlaubnis und ein Versicherungsschutz zum Führen des E-Bikes notwendig gewesen - beides konnte der Mann nicht vorweisen. Des Weiteren ergab ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,78 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizisten brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus, untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell