Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Schotter gestürzt

Mendhausen (ots)

Montagabend bog der 20-jährige Fahrer eines Motorrollers von einem Feldweg auf die Mendhäuser Hauptstraße in Mendhausen ab. Er rutschte auf Schotter weg, stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Alkohol (Vorwert: 1,08 Promille) und Betäubungsmitteln (Vortest: positiv auf Cannabis) stand. Es folgten die Blutentnahme und die Behandlung im Krankenhaus. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige.

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