LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz
Schmalkalden (ots)
Am späten Sonntagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stationäre Verkehrskontrollen in der Näherstiller Straße in Schmalkalden durch. Bei einem 54-jährigen Autofahrer stellten sie einen Atemalkoholwert von 0,62 Promille fest, weshalb eine Blutentnahme folgte. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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