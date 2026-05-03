LPI-SHL: In den Graben gefahren

Schleusingen (ots) - Am 02.05.2026 um 17:30 Uhr befuhr der 37 jährige Deutsche mit seinem Fahrrad die Straße An der Schleuse in Schleusingen. In der Folge wollte er nach rechts in die Straße Am Sportplatz abbiegen, stürzte hierbei und verletzte sich an der Schulter. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, wie es zum Sturz kommen konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 3,53 ...

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