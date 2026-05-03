LPI-SHL: In den Graben gefahren
Gumpelstadt (ots)
Auf der B 19 in Höhe Gumpelstadt ist am Freitagnachmittag ein 21- jähriger Fahrer eines Pkw Audi aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Eisenach nach rechts von der Fahrbahn ab und nach ca. 120 Metern zum Stehen gekommen. Hierbei verletzten sich der Fahrer und die Beifahrein leicht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.
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