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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Graben gefahren

Gumpelstadt (ots)

Auf der B 19 in Höhe Gumpelstadt ist am Freitagnachmittag ein 21- jähriger Fahrer eines Pkw Audi aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Eisenach nach rechts von der Fahrbahn ab und nach ca. 120 Metern zum Stehen gekommen. Hierbei verletzten sich der Fahrer und die Beifahrein leicht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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