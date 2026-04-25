Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Person

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Suhl (ots)

Seit dem 24.04.2026, 10.30 Uhr wird die 50jährige Maika Fischer vermisst. Die Vermisste wohnt in Suhl und ist vermutlich mit einer roten Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet, eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer hat Maika Fischer seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Derzeit liegen keine Hinweise zu ihrem momentanen Aufenthaltsort vor. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

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