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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Person

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Person
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Suhl (ots)

Seit dem 24.04.2026, 10.30 Uhr wird die 50jährige Maika Fischer vermisst. Die Vermisste wohnt in Suhl und ist vermutlich mit einer roten Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet, eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer hat Maika Fischer seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Derzeit liegen keine Hinweise zu ihrem momentanen Aufenthaltsort vor. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.04.2026 – 07:26

    LPI-SHL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

    Zella-Mehlis (ots) - Zwischen dem 23.04.2026, 20.30 Uhr und dem 24.04.2026, 06.45 Uhr beschädigen unbekannte Täter insgesamt 8 Reifen an drei Fahrzeugen. Die Fahrzeuge parkten im Bereich einer Gartenanlage in der Straße Köpfchen in Zella-Mehlis. Der Sachschaden beträgt ca. 850,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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  • 25.04.2026 – 07:23

    LPI-SHL: versuchter Einruch

    Suhl (ots) - Zwischen dem 23.04.2026, 17.00 Uhr und dem 24.04.2026, 07.30 Uhr beschädigen unbekannte Täter mehrere Lampen und Bewegungsmelder im Außenbereich einer Firma in der Pfarrstr. in Suhl und versuchen über einen Lüftungsschacht in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelingt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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  • 25.04.2026 – 07:18

    LPI-SHL: Einbruch in Garage

    Suhl (ots) - Am 23.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr öffnen unbekannte Täter gewaltsam eine Garage im Heldersbacher Weg in Suhl, entwenden jedoch nichts aus der Garage. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

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