LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Hoher Sachschaden durch Brand"
Bad Liebenstein (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte es in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Die Ermittler der Suhler Kriminalpolizei untersuchten den Brandort. Als Brandursache kommen fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt in Betracht. Vorsätzliches Handeln schlossen die Kriminalpolizisten aus. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.
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