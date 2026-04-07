LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall
Eisfeld (ots)
Dienstagnachmittag (07.04.2026) fuhr ein 83-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Heid und Eisfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Eisenbahnunterführung. Sowohl der Mann, als auch seine 84-jährige Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ein Gutachter sowie der Abschleppdienst waren im Einsatz.
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