LPI-SHL: Vermisste Person aufgefunden
Suhl (ots)
Der am Sonntag, den 29.03.2026 als vermisst gemeldete Dominik Szeglat aus Suhl wurde von einer Streife festgestellt. Ihm geht es soweit gut, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort sind nicht mehr erforderlich.
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