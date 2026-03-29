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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Person aufgefunden

Suhl (ots)

Der am Sonntag, den 29.03.2026 als vermisst gemeldete Dominik Szeglat aus Suhl wurde von einer Streife festgestellt. Ihm geht es soweit gut, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort sind nicht mehr erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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