Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Suhl (ots)

Seit Sonntag, dem 29.03.2026 gegen 09:00 Uhr wird der 39-jährige Dominik Szeglat aus Suhl vermisst. Der 39-jährige hatte seine Wohnanschrift in Suhl mit unbekannte Ziel verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Szeglat in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Dominik Szeglat ist ca. 183 cm groß, normale Statur, Stirnglatze, Vollbart, dunkelbraune Haare, grau Kapuzenjacke, graue Jeanshose, weinrotes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift. Er ist mit einem gelben Hyundai mit SM- Kennzeichen unterwegs

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell