LPI-SHL: Diebstahl an Baumaschine
Hildburghausen (ots)
Von einem Radlader, welcher in einer Baustelle in Brattendorf, Schleusinger Straße abgestellt war, wurden durch unbekannte Täter zwei Beleuchtungseinrichtungen abgeschraubt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 26. und 27.03.2026. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 1.000,- Euro.
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