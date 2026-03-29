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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl an Baumaschine

Hildburghausen (ots)

Von einem Radlader, welcher in einer Baustelle in Brattendorf, Schleusinger Straße abgestellt war, wurden durch unbekannte Täter zwei Beleuchtungseinrichtungen abgeschraubt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 26. und 27.03.2026. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 1.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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