LPI-SHL: Diebstahl an Baumaschine

Meiningen (ots) - Ein 37-jähriger betrat am frühen Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt in der Henneberger Straße in Meiningen. Er beschimpfte Passanten, Kunden und Mitarbeiter und als er zum Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, nahm er mehrere Waren an sich, bedrohte einen Mitarbeiter und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter versuchte den 37-Jährigen festzuhalten, schubste er ihn weg und flüchtete letztendlich vom Tatort. Die Polizisten ...

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