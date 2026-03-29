PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Osterwunder in Suhl: Ei taucht pünktlich wieder auf

Zella-Mehlis (ots)

Die kurzzeitige "Abwanderung" eines überdimensionalen Ostereis aus dem A71 Center in Zella-Mehlis hat ein schnelles und beinahe versöhnliches Ende gefunden. In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte die etwa 0,5 Meter breite und rund 1,0 Meter hohe Dekoration mittels Einkaufswagen aus dem Center entfernt. Aufgrund der auffälligen Größe blieb die Aktion nicht unbemerkt. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Beteiligter identifiziert werden. In den frühen Morgenstunden des 28.03.2026 stellte sich schließlich ein 18-jähriger Beschuldigter gegen 03:50 Uhr freiwillig dem Inspektionsdienst Suhl und brachte das "Diebesgut" gleich mit. Das Osterei wurde unversehrt an den Eigentümer übergeben. Die Dekoration ist damit wieder vollständig, Ostern kann kommen. Der Beschuldigte machte zudem Angaben zu einem weiteren Beteiligten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei weist darauf hin, dass auch vermeintlich scherzhafte Aktionen strafrechtliche Konsequenzen haben können, selbst wenn am Ende alles wieder an seinem Platz landet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:48

    LPI-SHL: In Gewahrsam genommen

    Meiningen (ots) - Ein 37-jähriger betrat am frühen Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt in der Henneberger Straße in Meiningen. Er beschimpfte Passanten, Kunden und Mitarbeiter und als er zum Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, nahm er mehrere Waren an sich, bedrohte einen Mitarbeiter und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter versuchte den 37-Jährigen festzuhalten, schubste er ihn weg und flüchtete letztendlich vom Tatort. Die Polizisten ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 11:27

    LPI-SHL: Positiver Vortest

    Schleusegrund (ots) - Am späten Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 24-jährigen Autofahrer in einem Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 11:14

    LPI-SHL: Kaffee entwendet

    Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Ende Februar bis Donnerstag betrat ein Mann mehrfach einen Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen. In mehreren Fällen entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen Kaffee zumeist Kaffeebohnen im Gesamtwert von etwa 1.900 Euro. Donnerstagmittag erkannte eine Mitarbeiterin des Marktes den Täter wieder noch bevor er erneut Diebesgut einpacken konnte, informierte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren