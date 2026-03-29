Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Osterwunder in Suhl: Ei taucht pünktlich wieder auf

Zella-Mehlis (ots)

Die kurzzeitige "Abwanderung" eines überdimensionalen Ostereis aus dem A71 Center in Zella-Mehlis hat ein schnelles und beinahe versöhnliches Ende gefunden. In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte die etwa 0,5 Meter breite und rund 1,0 Meter hohe Dekoration mittels Einkaufswagen aus dem Center entfernt. Aufgrund der auffälligen Größe blieb die Aktion nicht unbemerkt. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Beteiligter identifiziert werden. In den frühen Morgenstunden des 28.03.2026 stellte sich schließlich ein 18-jähriger Beschuldigter gegen 03:50 Uhr freiwillig dem Inspektionsdienst Suhl und brachte das "Diebesgut" gleich mit. Das Osterei wurde unversehrt an den Eigentümer übergeben. Die Dekoration ist damit wieder vollständig, Ostern kann kommen. Der Beschuldigte machte zudem Angaben zu einem weiteren Beteiligten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei weist darauf hin, dass auch vermeintlich scherzhafte Aktionen strafrechtliche Konsequenzen haben können, selbst wenn am Ende alles wieder an seinem Platz landet.

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