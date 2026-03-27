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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gewahrsam genommen

Meiningen (ots)

Ein 37-jähriger betrat am frühen Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt in der Henneberger Straße in Meiningen. Er beschimpfte Passanten, Kunden und Mitarbeiter und als er zum Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, nahm er mehrere Waren an sich, bedrohte einen Mitarbeiter und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter versuchte den 37-Jährigen festzuhalten, schubste er ihn weg und flüchtete letztendlich vom Tatort. Die Polizisten stellten den Täter in der Nähe fest und nahmen ihn in Gewahrsam. Den 37-Jährigen erwartet u.a. eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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