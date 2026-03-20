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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe
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Meiningen (ots)

Seit Donnerstag, den 19.03.2026, wird die 15-jährige Lidia-Vera Hessler aus Meiningen vermisst. Gegen 21:15 Uhr verließ Lidia ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Lidia kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 1,50 m groß
   - schlanke Gestalt
   - dunkle, schulterlange Haare
   - 2 sichtbare Piercings in der Nase
   - zur aktuellen Bekleidung gibt es keine valide Aussage

Da eine große Absuche zusammen mit der Feuerwehr Meiningen bisher erfolglos blieb, bittet die Polizei um Ihre Mithilfe.

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Lidia geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter 03693 5910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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