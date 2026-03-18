Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenprall auf der Landstraße

Eisfeld (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochmorgen (18.03.2026) die Landstraße aus Brünn kommend in Richtung Autobahnauffahrt Eisfeld-Nord. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto samt Anhänger eines 57-Jährigen zusammen. Der hinter dem 57-Jährigen fahrende 20-jährige Autofahrer wich in den Straßengraben aus, um einen Zusammenstoß mit den beiden Autos zu vermeiden. Sowohl der 25-Jährige als auch ein 2-jähriges Kind in seinem Fahrzeug sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst war im Einsatz - die Landstraße war fast drei Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro.

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