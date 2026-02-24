Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisst! Bitte um Bürgerhinweise

Meiningen (ots)

Seit dem 24 02.2026 wird der 77-jährige Hartmut Dankert aus Meiningen vermisst. Dieser verließ am Abend zuvor offenbar mit seinem PKW, einem roten Ford mit Kennzeichen MGN-DH74, sein häusliches Umfeld und ist seither nicht zu erreichen gewesen. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung ist die Ermittlung seines Aufenthaltes erforderlich. Wer Hinweise zum zwischenzeitlichen oder gegenwärtigen Aufenthaltsort des Mannes oder des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

