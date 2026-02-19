PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 14jähriger vermisst

Suhl (ots)

Wie erst in den acnhmittagsstunden des 19.02.2026 bekannt wurde, wird der erst 14jährige Thorben Lukas C. seit dem 17.02.2026 vermisst. Thorben ist aus dem häuslichen Bereich in Brotterode weggerannt.

Beschreibung:

   - 175 cm groß
   - sehr schlank
   - altersgerechtes Aussehen
   - braune Haare
   - blaugrüne Augen

Bekleidung:

   - dunkle, schwarze Jacke
   - graue Jeanshose
   - weiße Turnschuhe

Personen, die Thorben seit seinem Verschwinden gesehen haben werden gebeten, die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 zu informieren. Im Anhang befindet sich ein Bild des Vermissten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

