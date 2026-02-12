PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Mittwochnachmittag eine Verkehrskontrolle mit einem 45-jährigen Radfahrer in Schmalkalden durch. Da das Messgerät einen Vorwert von 1,85 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gegen den 45-Jährigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren