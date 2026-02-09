PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lebensbedrohlich verletzt

Gompertshausen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Albingshausen und Gompertshausen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Um den schrottreifen Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:32

    LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrzeugführer

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Sonntagnachmittag einen 39-jährigen Autofahrer und Sonntagabend einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer im Suhler Stadtgebiet. Bei beiden Männern reagierte ein durchgeführter Drogenvortest jeweils positiv, weshalb sie die Polizisten zur Blutentnahme begleiten mussten und ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Sowohl den 39-Jährigen, als auch den 24-Jährigen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:31

    LPI-SHL: Gegen parkendes Auto gestoßen

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag parkte ein Autofahrer seinen Skoda Octavia in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Unfallschaden im vorderen linken Bereich fest. Vermutlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle verlassen ohne den Eigentümer oder die Polizei zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:11

    LPI-SHL: Auto beschädigt

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 0:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:50 Uhr, einen in der Joseph-Haydn-Straße in Suhl geparkten VW Polo. Ein Rücklicht sowie der linke Außenspiegel wurden zerstört, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren