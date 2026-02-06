PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

Benshausen (ots)

Ein Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Viernau und Benshausen. In einer Rechtskurve geriet der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit Anhänger zu weit auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Viernau fort. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0031661/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

