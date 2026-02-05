PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht vor Betrugsanrufen

Meiningen (ots)

Im Laufe des Mittwochs riefen Betrüger mehrere Senioren im Bereich Meiningen an und versuchten mit der Masche, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte an Bargeld zu gelangen. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten eine Kaution, damit der nahe Verwandte nicht in Haft muss. Zum Glück erkannten die Angerufenen, dass es sich um Betrug handelt, sodass kein Schaden entstand. Seien auch Sie wachsam. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

