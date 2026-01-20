LPI-SHL: Briefkasten zerstört

Wasungen (ots) - Der 41-jährige Fahrer eines Lkw bis 3,5 Tonnen fuhr Montagabend auf der Bundesstraße 19 zwischen Schwallungen und Wasungen. An einer die Fahrbahn verengenden Baustelle, an welcher der Verkehr durch eine Ampel geregelt ist, rauschte der Mann in zwei verkehrsbedingt an der roten Ampel wartetende Autos. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des ersten Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Der Unfallbeteiligte im mittleren Pkw verletzte sich schwer. ...

