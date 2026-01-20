LPI-SHL: Briefkasten zerstört
Breitungen (ots)
Samstagabend gegen 20:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter Böller in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Breitungen. Der Briefkasten wurde zerstört, weshalb ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0015016/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
