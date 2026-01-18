LPI-SHL: gestürzte Radfahrerin

Wahns (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein Fahrzeugführer die Straße "Brunnenrasen" in der Ortslage Wahns. Beim Rangieren und Rückwärtsfahren stieß er gegen ein Geländer und beschädigte dieses. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verließ er die Unfallstelle. Durch eine aufmerksame Zeugin, die sich das Kennzeichen des PKW BMW notierte, konnte der 18jährige Fahrer in den Abendstaunden aufgesucht und identifiziert werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr