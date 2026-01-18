PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: gestürzte Radfahrerin

Schmalkalden (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine Radfahrerin die Straße Zum Johanneshof in Schmalkalden. Gegen 09:30 Uhr stürzte sie auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und zog sich dabei eine vermutlich eine Fraktur zu. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Schmalkalden zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

