Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mädchen vermisst

Metzels (ots)

Seit Freitagmorgen (16.01.2026) wird die 12-jährige Heidi Marlen Lemuth aus der Straße "Rotwinde" in Metzels vermisst. Das Mädchen verließ vermutlich am Morgen das Wohnhaus und ist seit dem unbekannten Aufenthalts. Sämtliche Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der 12-Jährigen. Mit dem Einverständnis der Angehörigen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach der Vermissten zu unterstützen. Beschrieben werden kann Heidi Marlen Lemuth wie folgt: - 1,42 Meter groß - kräftige Statur - rotbraune lange Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

