Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mädchen vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Metzels (ots)

Seit Freitagmorgen (16.01.2026) wird die 12-jährige Heidi Marlen
Lemuth aus der Straße "Rotwinde" in Metzels vermisst. Das Mädchen
verließ vermutlich am Morgen das Wohnhaus und ist seit dem
unbekannten Aufenthalts. Sämtliche Maßnahmen der Polizei führten
bislang nicht zum Auffinden der 12-Jährigen. Mit dem Einverständnis
der Angehörigen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach
der Vermissten zu unterstützen. Beschrieben werden kann Heidi Marlen
Lemuth wie folgt:
- 1,42 Meter groß
- kräftige Statur
- rotbraune lange Haare
- bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben
können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

