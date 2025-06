Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die abgebildete Frau?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Salzungen (ots)

Eine 21-Jährige kaufte am 19.02.2025 im Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen ein. Nach dem Bezahlen an der Kasse gegen 10:45 Uhr vergaß sie ihr grünes Mobiltelefon der Marke "Xiaomi" im Wert von etwa 200 Euro im Einpackbereich. Als sie nur wenige Minuten später das Fehlen bemerkte und zur Kasse zurückkehrte, war das Gerät bereits weg. Auf der Überwachungskamera des Marktes ist zu sehen, wie eine bislang unbekannte Frau das Smartphone an sich nahm und den Drogeriemarkt anschließend verließ. Mit dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Wer kennt die abgebildete Frau und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0044658/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell