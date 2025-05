Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnmobil und Altkleidercontainer brennen

Suhl (ots)

Am Samstag, den 24.05.2025, gegen 02:50 Uhr, wurde in der Rinbachstraße durch bislang unbekannte Täterschaft ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. In unmittelbarem Zusammenhang geriet ein etwa 20 Meter entfernt abgestelltes Wohnmobil in Brand. Beide Brände führten zu einem erheblichen Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 60.000 Euro. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Rinbachstraße zur fraglichen Zeit machen können, werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 224 in Verbindung zu setzen.

