LPI-SHL: Vermisste Jugendliche - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Zella-Mehlis (ots) - Gegen Mitternacht brannte es in einem Einfamilienhaus in der Hochwaldstraße in Zella-Mehlis. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und löschte die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung entstand Sachschaden im Inneren des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

mehr