Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seniorin aus Suhl vermisst

Suhl (ots)

Seit Donnerstagnachmittag wird die 90-jährige Irene Irmgard Birke aus Suhl vermisst. Die Frau verließ vor 14 Uhr ihre Wohnung am Himmelreich in Suhl in unbekannte Richtung. Sämtliche Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Seniorin. Mit Einverständnis der Angehörigen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach der Vermissten zu unterstützen. Frau Birke kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 150 cm groß und 60 kg schwer - schlanke Gestalt - kurze graue Haare - braune Augen. Bekleidet ist die Seniorin vermutlich mit einer roten Strickjacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Sie ist auf Medikamente angewiesen und laut Aussagen der Angehörigen nicht gut zu Fuß. Zeugen, die die 90-Jährige gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell