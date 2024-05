LPI-SHL: Vermisste Zwillinge - Wer kann Hinweise geben?

Vacha (ots) - In der Nacht vom 02.05.zum 03.05.2024 wurde in ein Gartenhaus in Vacha im Unterbreizbacher Weg eingebrochen. Hierbei wurden hochwertige Gartenwerkzeuge und Ladegeräte für Akkus entwendet. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet deshalb um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03695-5510. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

