LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 81 jähriger Mann mit seinem Fahrzeug

Eisfeld/Crock (ots)

Seit Samstag Abend wird der 81 jährige Dieter Fritz vermisst. Er verließ am Vormittag mit seinem Fahrzeug seine Wohnanschrift in einem Mehrgenerationenhaus in Crock. Er kehrte bis zum Abend nicht an seine Wohnanschrift zurück. Sämtliche Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 81-Jährigen. Mit Einverständnis der Angehörigen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Vermissten zu unterstützen. Beschrieben werden kann Herr Fritz wie folgt:

- 1,75 Meter groß - schmale Gestalt, leicht untersetzt - Brillenträger - kurze graue Haare - kein Bart, rasiert - bekleidet mit einer dunkelgrünen Hose, einem dunklen Polo-Shirt mit hellem Kragen, einer dunkelblauen Jacke und einem schwarzen Basecap

Er ist unterwegs mit einem PKW:

- Skoda Fabia (Erstzulassung 2009) - Farbe: blau - Kennzeichen: HBN-CM 10

Dieter Fritz könnte sich aufgrund krankheitsbedingter Umstände in einer hilflosen Lage befinden. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

