LPI-SHL: Ergänzung: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster Person

Freidelshausen (ots) - Am 27.07.2023 erhielt eine Dame aus Freidelshausen einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter per SMS. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter eine neue Handynummer hat. In der Folge soll die Mutter ihrer Tochter Geld überweisen, welches sie auch tat. Nach der Überweisung fällt der Betrug auf. Die Polizei weißt nochmals daraufhin kein Geld an fremde Personen zu überweisen, ohne sich vorher von der Richtigkeit überzeugt zu haben, bzw. mit ...

