Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitfahndung nach vermisster Person

Dermbach (ots)

Seit Sonntag, den 30.07.2023 gegen 11:00 Uhr wird der 76-jährige Karl Wolfram aus Dermbach, Ortsteil Wiesenthal vermisst. Der Vermisste hat sich fußläufig von seiner Wohnanschrift in unbekannte Richtung entfernt. Die vermisste Person ist körperlich leicht behindert, was an seinem leicht hinkenden Gangbild erkennbar ist. Die Person ist circa 165 cm groß, hat eine korpulente, untersetzte Gestalt und grau - weiße Haare. Zur Bekleidung des Vermissten ist nichts bekannt. Der Vermisste geht jeden Tag zu seiner Cousine welche ca. 300 Meter entfernt wohnt und nutzt diese Gelegenheit um Spaziergänge durch das Dorf zu machen.

Die Suchmaßnahmen nach der vermissten Person verliefen bisher ohne Erfolg.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell