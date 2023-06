Suhl (ots) - Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von Montag- bis Dienstagnachmittag gegen einen Opel, der am linken Fahrbahnrand in der Puschkinstraße in Suhl geparkt war. Ohne seine Personalien anzugeben, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

