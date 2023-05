LPI-SHL: Ergänzung zur vermissten 16-Jährigen

Schleuingen (ots) - Eine Frau begab sich Montagnachmittag in ein Schuhgeschäft in der Suhler Straße in Schleusingen. Sie nahm Kinderschuhe aus einem Karton, steckte sie in ihre Tasche und flüchtete aus dem Markt. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Frau. Sie holte sie ein und nahm ihr die Schuhe ab. Die Frau hingegen stieg in ihr Auto und fuhr davon. Die Ermittlungen zur Täterin dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

