Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Suhl (ots)

In der Nacht vom 23.03.2023 gegen 03:50 Uhr - 04:00 Uhr machten sich drei unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in Merkers zu schaffen. Der Automat in der Friedrich-Fröbel-Straße / Friedensstraße wurde mit roher Gewalt aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Anschließend verließen die Täter den Tatort in Richtung des örtlichen Einkaufsmarktes. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Nummer 03695 5510 oder per E-Mail an pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell