Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Auto

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr eine Umhängetasche aus einem PKW, der in der Talstraße in Zella-Mehlis geparkt war. In der Tasche befand sich neben persönlicher Post auch ein Laptop. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

