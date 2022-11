LPI-SHL: Diebstahl aus einem Geschäft (Versuch)

Hildburghausen (ots) - Am Morgen des 26.11.2022, gegen 07:00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer 50 jähriger Hildburghäuser den Diebstahl eines Fahrrades in der Schloßparkpassage in Hildburghausen. Der Mann sprach den Täter an und wurde daraufhin gleich mehrfach beleidigt. Der Täter konnte trotz Ansprache flüchten und die Polizei wurde informiert. Die eintreffenden Kräfte konnten den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Größe ...

mehr