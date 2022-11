LPI-SHL: Aggressiver Gast

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr in eine Wohnung in der "Untere Beete" in Bad Salzungen ein. Der Geschädigte stellte den Einbruch beim Heimkommen fest und alarmierte die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

