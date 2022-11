LPI-SHL: "Fahrgast" dreht durch

Wasungen (ots) - Ein positiver Drogenvortest eines 29-jährigen VW-Fahrers bescherte diesem Mittwochabend eine Blutentnahme im Klinikum und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Seinen Wagen musste der Mann am Kontrollort in Wasungen stehenlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

