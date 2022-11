Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung

Bad Salzungen (ots)

In einer Spielothek in Bad Salzungen kam es in der Nacht zu Montag zu einem tätlichen Angriff zum Nachteil eines 33-Jährigen. Vorangegangen war eine verbale Auseinandersetzung mit zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren. Diese schlugen in der weiteren Folge auf den 33-Jährigen ein und verletzten diesen. Zudem gingen Gläser, Aschenbecher sowie eine Tür zu Bruch. Der Verletzte begab sich eigenständig nach Hause. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Die Polizei konnte die Angreifer im näheren Umfeld feststellen und nahm die Personalien auf. Beide waren erheblich alkoholisiert. Entsprechende Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung wurden gefertigt.

