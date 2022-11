Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Forstmaschine aufgebrochen

Auengrund (ots)

Kettensägen und diverses Zubehör im Gesamtwert von rund 8.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Forstmaschine. Diese wurde Montagnachmittag nach den Forstarbeiten in einem Waldstück bei Auengrund abgestellt. Zudem brachen die Langfinger einen ebenfalls dort befindlichen Pkw-Anhänger auf und nahmen die gelagerten Arbeitsmittel an sich. Ein Mitarbeiter der Firma stellte Mittwochmorgen (09.11.2022) den Diebstahl fest und alarmierte daraufhin die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell